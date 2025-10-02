Non sappiamo più dove metterli abbiamo dovuto buttarli via | cosa c’è dietro l’ascesa e la caduta del trend dei Labubu

Negli ultimi giorni, un video virale ha attirato l’attenzione sulla diffusione dei giocattoli da collezione Labubu nei centri di donazione. Aran, dipendente di Goodwill e content creator, ha raccontato la situazione che si sta verificando nel suo punto vendita. “ Stiamo vedendo 20 o 30 Labubu essere donati ogni giorno al punto che abbiamo dovuto iniziare a buttarli via ”, ha dichiarato in un filmato che ha superato le 322.000 visualizzazioni. Secondo il racconto, i primi arrivi avevano generato sorpresa tra i dipendenti. “ Eravamo scioccati e pensavamo per forza che fossero Lafufu, cioè dei falsi ”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

