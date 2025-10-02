Non posso più prendere metro treni o andare al bar perché ho protestato per Gaza | la 21enne col Daspo urbano

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è trovata in mezzo agli scontri tra manifestanti e polizia ed è stata arrestata. Arianna, studentessa di 21 anni, ha raccontato a Fanpage.it le dinamiche della protesta che lo scorso 22 settembre è degenerata davanti alla Stazione Centrale, e ha elencato tutti i luoghi che non potrà calpestare a causa del Daspo urbano che le è stato inflitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

