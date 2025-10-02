Il governo italiano ha scelto la linea dura sul caso della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria fermata dall’ esercito israeliano mentre tentava di avvicinarsi alla Striscia di Gaza. Gli italiani arrestati non riceveranno rimpatrio gratuito: i voli saranno a carico loro. Lo Stato garantirà assistenza consolare, ma non coprirà le spese logistiche del rientro. Fonti vicine all’esecutivo assicurano che non si tratta di una punizione politica, né di una “ vendetta ”, ma di una scelta coerente con il profilo dell’operazione. All’interno della maggioranza di governo, infatti, ci sarebbero dubbi sull’iniziativa della Flotilla, considerata da alcuni ambigua e potenzialmente legata – direttamente o indirettamente – a gruppi come Hamas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non paghiamo un euro”. Flotilla, l’annuncio del governo Meloni: esplode la polemica