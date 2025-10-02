Non origliamo le vostre conversazioni parla il capo di Instagram Cosa ha detto sulle strane coincidenze dei post pubblicitari – Il video

«So già che per quante volte possa dirlo, qualcuno non mi crederà mai». Eppure il ceo di Instagram Adam Mosseri è pronto a giurarlo: «Non ascoltiamo il vostro microfono». In un breve video sul social di cui è a capo, il manager 42enne spiega in quattro punti com’è possibile che vediamo pubblicità molto personalizzate. Basate su interessi così precisi da spingere qualcuno a credere che vengano carpiti durante le conversazioni quotidiane. «Prima di tutto sarebbe una violazione di privacy, e ve ne accorgereste perché la batteria calerebbe a picco », spiega Mosseri. «Inoltre lo smartphone ve lo segnalerebbe con un’indicazione di microfono acceso». 🔗 Leggi su Open.online