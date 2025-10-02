Non mangiatelo Allarme nei supermercati prodotto ritirato dagli scaffali Rischio altissimo
L’ombra dell’incertezza si è nuovamente allungata sui banchi della spesa. Quella routine quotidiana, fatta di scelte attente e fiducia nel prodotto che portiamo in tavola, è stata scossa da un nuovo, pressante avviso. Un’allerta alimentare che, come un tam-tam inaspettato, è partita dagli uffici del Ministero per raggiungere ogni singolo consumatore, trasformando un semplice articolo acquistato in un potenziale rischio. Non è solo la salute a essere in gioco, ma anche la complessa catena di garanzie che lega il produttore al cittadino. Ancora una volta, si è reso necessario un atto di cautela estrema: ritirare immediatamente il prodotto dagli scaffali e, soprattutto, invitare chiunque lo abbia già in casa a non consumarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
