non ho mai stravolto la mia immagine non voglio sembrare una ventenne voglio solo preservarmi

Alba Parietti torna a parlare senza filtri. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la showgirl ha affrontato temi che da anni alimentano discussioni sul suo conto: i ritocchi estetici e i rapporti burrascosi con alcune colleghe del mondo dello spettacolo. E, una volta per tutte, ha voluto fare chiarezza sull'argomento. Alba Parietti in tv: ritocchini? Solo labbra e seno. «Non voglio sembrare una ventenne, voglio solo preservarmi», ha chiarito Parietti, rispondendo alle critiche sul ricorso alla chirurgia.

