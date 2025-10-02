Non ho mai stravolto la mia immagine Non voglio sembrare una ventenne voglio solo preservarmi
A lba Parietti torna a parlare senza filtri. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la showgirl ha affrontato temi che da anni alimentano discussioni sul suo conto: i ritocchi estetici e i rapporti burrascosi con alcune colleghe del mondo dello spettacolo. E, una volta per tutte, ha voluto fare chiarezza sull’argomento. Alba Parietti e il dolore a lungo taciuto: «Mia madre, malata mentale: due donne in una» X Leggi anche › Medicina estetica: i nuovi ritocchini che rallentano l’invecchiamento Alba Parietti in tv: ritocchini? Solo labbra e seno. «Non voglio sembrare una ventenne, voglio solo preservarmi», ha chiarito Parietti, rispondendo alle critiche sul ricorso alla chirurgia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: stravolto - immagine
PROGRAMMA KING DAL 2 ALL'8 OTTOBRE Giovedì 2 – Venerdì 3 LA VOCE DI HIND RAJAB: ore 18:45 – 20:45 sala 1 JANE AUSTEN HA STRAVOLTO LA MIA VITA: ore 21.00 sala 2 TUTTO QUELLO CHE RESTA DI TE: ore 18:15 sala 2 Sabato 4 – Domenic - facebook.com Vai su Facebook
Jane Austen ha stravolto la mia vita, di Laura Piani - Il film racconta una storia originale e divertente che riesce a coinvolgere sinceramente lo spettatore grazie a una scrittura solida. Come scrive sentieriselvaggi.it
Jane Austen ha stravolto la mia vita, recensione: una commedia leggera con poco mordente - Arriva al cinema dal 18 settembre Jane Austen ha stravolto la mia vita, commedia romantica francese, opera prima di Laura Piani, che scivola via veloce tra letteratura e triangoli amorosi. Scrive msn.com