Non hai presentato la dichiarazione dei redditi | cosa rischi e che fare

Lo scopo della dichiarazione dei redditi è comunicare all’Amministrazione finanziaria i guadagni percepiti nel corso dell’anno. È un obbligo a cui sono chiamati periodicamente i contribuenti: le scadenze da rispettare cambiano a seconda che si utilizzi il Modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche. Nel caso in cui non dovesse essere presentata, il soggetto incorre nel reato di omessa dichiarazione dei redditi. Non sempre si incorre in questo rischio per perseguire degli scopi illeciti (ossia evadere le tasse): si crede, molto ingenuamente, di non essere tenuti a questo adempimento. Le conseguenze della negligenza, però, non cambiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

