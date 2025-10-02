– Simona stringe il cellulare tra le mani, lo sguardo fisso sulla diretta della Global Sumud Flotilla, mentre attorno a lei Largo Albertazzi, a Genova, si riempie di centinaia di persone. Sullo schermo scorrono immagini confuse, sagome che si muovono tra i lampi di luce e l’oscurità. «Questo è mio figlio, si chiama Pietro, ma tutti lo chiamano Pepe. Ha ventidue anni ed è il marinaio della All In», ha confidato a «Fanpage». Ogni scatto della live potrebbe raccontare qualcosa di lui, e ogni secondo d’attesa pesa come un macigno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non era semplice acqua, cosa buttavano davvero sull’equipaggio”: Flotilla, parla la madre di un marinaio