Non era semplice acqua cosa buttavano davvero sull’equipaggio | Flotilla parla la madre di un marinaio
– Simona stringe il cellulare tra le mani, lo sguardo fisso sulla diretta della Global Sumud Flotilla, mentre attorno a lei Largo Albertazzi, a Genova, si riempie di centinaia di persone. Sullo schermo scorrono immagini confuse, sagome che si muovono tra i lampi di luce e l’oscurità. «Questo è mio figlio, si chiama Pietro, ma tutti lo chiamano Pepe. Ha ventidue anni ed è il marinaio della All In», ha confidato a «Fanpage». Ogni scatto della live potrebbe raccontare qualcosa di lui, e ogni secondo d’attesa pesa come un macigno. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: semplice - acqua
Cookrate - Italia. . Nessuno indovinerà come hai preparato questo dessert! Semplice e delizioso! Ingredienti pasta sfoglia: 800 g pasta sfoglia: 800 g acqua: 10 ml zucchero: 20 g panna: 800 ml zucchero a velo: 100 g yogurt greco: 150 g frutti di bosco surgelati: - facebook.com Vai su Facebook
Quell’acqua “CO2 Impatto Zero” nel tuo frigo non era tale: cosa è successo alle etichette San Benedetto - Quante volte, al supermercato, abbiamo scelto un prodotto anziché un altro fidandoci di una scritta, un simbolo a forma di foglia o una frase che prometteva rispetto per il Pianeta? Secondo greenme.it
In estate mai lasciare la bottiglietta d’acqua in auto: nemmeno immagini cosa rischi - Ma lasciare una bottiglietta d'acqua in auto può avere conseguenze terribili. Da diregiovani.it