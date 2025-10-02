I l 3 di ottobre si celebra un gesto minimo, che costa pochissimo, ma così importante da riuscire talvolta a cambiare il tono di una giornata, il ritmo di una conversazione e persino la percezione di sé. Domani il mondo festeggia la Giornata Mondiale del Sorriso. E no, non è una ricorrenza da cioccolatini. Il sorriso che si celebrerà domani, non è quello patinato da pubblicità, né quello forzato da circostanza. È decisamente tutt’altra cosa. Il segreto per la felicità? Sorridere. E la scienza lo conferma X Giornata del sorriso, un cerchio giallo, due occhi, un’idea. L’idea nacque nel 1999 da Harvey Ball, l’artista statunitense che negli anni ’60, inventò lo smiley giallo, quello delle emoji per intenderci, per risollevare il morale dei dipendenti di una compagnia assicurativa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è solo una faccina. È un ponte, un’apertura, un atto di resistenza. E in Italia, il sorriso si fa azione concreta con iniziative solidali tra ospedali, scuole e comunità