Spencer Elden, il bambino ritratto sulla famosa copertina dell’album “Nevermind” dei Nirvana del 1991, ha visto respinta la sua causa legale contro la leggendaria band grunge. Un tribunale federale americano ha determinato che l’immagine non costituisce pornografia infantile, respingendo così le accuse mosse da Elden contro il gruppo musicale e il fotografo Kirk Weddle. Elden, oggi trentenne, è apparso nel 1991 all’età di quattro mesi nella celebre fotografia subacquea, completamente nudo, mentre ‘inseguè un biglietto da un dollaro legato a un amo da pesca. L’immagine divenne una delle copertine più iconiche della storia della musica, contribuendo al successo globale di “Nevermind”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Non è pornografia infantile": il bambino della copertina "Nevermind" dei Nirvana perde la causa