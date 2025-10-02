Non chiudete le scuole Genitori e bimbi in Comune
Bambini e genitori hanno affollato il cortile di Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como per gridare: "Non chiudete le scuole". Folla ieri sera in Comune, per il presidio organizzato dalle famiglie e dai comitati contro il piano di ridimensionamento scolastico annunciato dal Comune, che include l’intenzione di chiudere la scuola Corridoni. Più di trecento genitori e bambini hanno partecipato al presidio in occasione del consiglio comunale, in cui era prevista l’approvazione del nuovo piano deciso dal sindaco Alessandro Rapinese, e reso noto nelle scorse settimane. Ieri, nel cortile del Comune, ma anche fuori, a partire dalle 18 si sono riunite decine di genitori e bambini, rappresentanti dei comitati e politici, in tutto oltre 300 persone, per manifestare un forte disaccordo a quella che l’Amministrazione ritiene essere una necessaria razionalizzazione, i cui disagi saranno risolti da una "efficiente rete di trasporto pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
