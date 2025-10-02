Non avevo più desideri nemmeno quello di mangiare Sabrina mi ha salvato la vita ora la sposo

D ietro il tono battagliero e le polemiche che da sempre lo accompagnano, Vittorio Sgarbi ha vissuto mesi di silenzio e fragilità. Dopo le dimissioni da sottosegretario alla Cultura, il critico d’arte racconta al Corriere della Sera di aver conosciuto il lato più duro della depressione, con un rifiuto del cibo che lo ha portato fino all’anoressia e al rischio di vita. « Non avevo più desideri, nemmeno quello di mangiare », confessa. A tenerlo in vita è stato l ’amore della compagna Sabrina Colle: «Mi ha salvato la vita. E ora la sposo». Depressione: come capire quando chiedere aiuto X Vittorio Sgarbi: superata la depressione, ora mi sposo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Non avevo più desideri, nemmeno quello di mangiare. Sabrina mi ha salvato la vita, ora la sposo»

