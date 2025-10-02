Non autosufficienza e costi a Parma | per il 53% degli abitanti sono fondamentali i supporti economici

Sono oltre sette milioni le persone in Italia che si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Un impegno spesso gravoso, che coinvolge profondamente la sfera emotiva, relazionale e sociale di chi lo affronta, e la cui consapevolezza è ormai ben presente nel percepito sociale del Paese. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: autosufficienza - costi

