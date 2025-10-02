Noi che la scuola si iniziava il 1° ottobre

Era il 1° ottobre del 1963 quando questi “ragazzi” cominciarono insieme l’anno scolastico nella prima classe della Sezione F del Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa. Ognuno di loro ha vissuto la propria vita ma i cinque anni passati insieme fanno si che ancora oggi, dopo 58 anni, si ritrovano con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

C'era una volta il primo ottobre, iniziava la scuola e Canzonissima in TV, la musica si ascoltava dai jukebox e per chiamare si usava il telefono a gettone... Come eravamo quando vivevamo in bianco e nero ma sognavamo a colori

PRIMO OTTOBRE : QUANDO LA SCUOLA INIZIAVA PER TUTTI IN QUESTO GIORNO (fino al 1976) Per chi ha meno di 50 anni forse questa più che una curiosità è una novità. Il cambiamento, anzi la rivoluzione, ha avuto luogo nel 1977: l'ultima campanella

