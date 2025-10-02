Nodo di Perugia la Regione rompe gli indugi | Abbiamo chiesto un miliardo all’Anas

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione rompe gli indugi e chiede un miliardo per realizzare il Nodo di Perugia. Fin qui, la presidente Stefania Proietti e l’assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti, non avevano mai preso una presa di posizione così netta sulla maxi bretella stradale che da Collestrada dovrebbe aggirare il tratto di E45 e rispuntare a Madonna del Piano e da qui proseguire fino all’ospedale Silvestrini e poi a Corciano. Ma nella riunione che l’altro ieri hanno tenuto a Roma con i vertici Anas (c’era il presidente Giuseppe Pecoraro e l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme), è stato fugato ogni dubbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nodo di perugia la regione rompe gli indugi abbiamo chiesto un miliardo all8217anas

© Lanazione.it - Nodo di Perugia, la Regione rompe gli indugi: "Abbiamo chiesto un miliardo all’Anas"

In questa notizia si parla di: nodo - perugia

Ospedale Perugia, il nodo della mobilità. Due le proposte: un Mobility Manager e un tavolo di studio

Nodo di Perugia: la mossa. Presciutti convoca tutti: "Ora troviamo una sintesi"

Nodo di Perugia, l’Anas svela la roadmap: cantieri in partenza per le gallerie, ma il “Nodino” è in attesa di fondi

nodo perugia regione rompeNodo di Perugia, la Regione rompe gli indugi: "Abbiamo chiesto un miliardo all’Anas" - La governatrice a Roma per un incontro sulle infrastrutture, per la prima volta prende una posizione netta sulla maxi bretella stradale ... Secondo lanazione.it

Nodo di Perugia, la Regione chiede un miliardo ad Anas: «Si faccia per stralci» - La Regione Umbria ha chiesto ad Anas un finanziamento di un miliardo di euro per il Nodo di Perugia, oggi in fase di studio preliminare con una copertura finanziaria ferma al due per cento ... Si legge su umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Nodo Perugia Regione Rompe