La Regione rompe gli indugi e chiede un miliardo per realizzare il Nodo di Perugia. Fin qui, la presidente Stefania Proietti e l’assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti, non avevano mai preso una presa di posizione così netta sulla maxi bretella stradale che da Collestrada dovrebbe aggirare il tratto di E45 e rispuntare a Madonna del Piano e da qui proseguire fino all’ospedale Silvestrini e poi a Corciano. Ma nella riunione che l’altro ieri hanno tenuto a Roma con i vertici Anas (c’era il presidente Giuseppe Pecoraro e l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme), è stato fugato ogni dubbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nodo di Perugia, la Regione rompe gli indugi: "Abbiamo chiesto un miliardo all’Anas"