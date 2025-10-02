Nkunku dati e analisi di un gioiello da mostrare a piccole dosi

Al termine dell’importante vittoria di domenica contro il Napoli, ha fatto rumore il mancato ingresso in campo di Christopher Nkunku. Il francese veniva da buone prestazioni ma Allegri, poco dopo l’ora di gioco, ha fatto scelte diverse per rivoluzionare l’attacco. L’inerzia della partita era a favore degli azzurri, che avevano appena dimezzato lo svantaggio grazie al rigore di De Bruyne e godevano della superiorità numerica dopo l’espulsione di Estupiñan. Al minuto 70, dunque, ecco subentrare Leao a un generoso Gimenez. Comprensibile il proposito di sfruttare la velocità del portoghese in ripartenza, a far riflettere è stato però il motivo per il quale, a parità di caratteristiche, la scelta non sia ricaduta su un Nkunku più pronto fisicamente. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Nkunku, dati e analisi di un gioiello da mostrare a piccole dosi

In questa notizia si parla di: nkunku - dati

TUTTI GLI SCONTRI TRA ALLEGRI E CONTE Sono 8? in totale gli scontri tra #Allegri e #Conte in panchina I dati parlano chiaro: 5? vittorie per Conte, 2? pareggi e 1? sola vittoria per Allegri L’unica vittoria del tecnico livornese risale al 2009 in Cagliari- - facebook.com Vai su Facebook

Nkunku: "Quando mi ha chiamato il Milan ho sentito un brivido. Leao è eccellente" - L'ex Chelsea è, infatti, un nuovo calciatore del Milan e parlerà in conferenza stampa a partire dalle 15:30. tuttomercatoweb.com scrive

Nkunku dice una amara verità. Ma la sensazione é che sia solo momentanea - Mentre molti calciatori del Milan sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali, a Milanello Massimiliano Allegri ha lavorato in questa settimana con chi é rimasto. Lo riporta tuttomercatoweb.com