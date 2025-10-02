Nightingale e Firestone gratis su Epic Games fino al 9 ottobre
Questa settimana l’Epic Games Store offre ai suoi utenti una doppia occasione da non perdere: due giochi completi gratuiti per arricchire la propria libreria senza spendere nulla. Fino a mercoledì 9 ottobre 2025, potrai infatti aggiungere permanentemente al tuo account Firestone Online Idle RPG, un gioco di ruolo gestionale, e Nightingale, un’avventura survival in un mondo fantasy. Si tratta di due titoli che rappresentano generi e stili di gioco molto diversi, garantendo così che ci sia qualcosa di interessante per ogni tipo di giocatore. Ecco una guida completa per orientarti tra queste due offerte. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
Store Epic, Eastern Exorcist e Jorels Brother and The Most Important Game of the Galaxy, da riscattare gratuitamente. • is.gd/MSR3jQ Fino alle 17:00 del 2 Ottobre. Prossima settimana: Nightingale e contenuti per Firestone Online Idle RPG. #gratis #pc - facebook.com Vai su Facebook
Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 2 ottobre è disponibile, assieme a un extra - Come ogni giovedì pomeriggio, l'Epic Games Store ha rinnovato la sua offerta settimanale, mettendo a disposizione un nuovo gioco gratuito per tutti gli utenti PC. multiplayer.it scrive
L'ultimo gioco gratuito della settimana di Epic Games contiene oltre 100 dollari di oggetti di gioco per un popolare RPG inattivo, con il logo di Epic Games nella foto. (Fonte ... - Disponibile da oggi, Nightingale è affiancato da 100 dollari di oggetti di gioco per Firestone Online Idle ... Segnala notebookcheck.it