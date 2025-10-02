nightingale e firestone gratis su epic games fino al 9 ottobre

Questa settimana l’Epic Games Store offre ai suoi utenti una doppia occasione da non perdere: due giochi completi gratuiti per arricchire la propria libreria senza spendere nulla. Fino a mercoledì 9 ottobre 2025, potrai infatti aggiungere permanentemente al tuo account Firestone Online Idle RPG, un gioco di ruolo gestionale, e Nightingale, un’avventura survival in un mondo fantasy. Si tratta di due titoli che rappresentano generi e stili di gioco molto diversi, garantendo così che ci sia qualcosa di interessante per ogni tipo di giocatore. Ecco una guida completa per orientarti tra queste due offerte. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

