nightingale e firestone gratis su epic games fino al 9 ottobre

2 ott 2025

Questa settimana l’Epic Games Store offre ai suoi utenti una doppia occasione da non perdere:  due giochi completi gratuiti  per arricchire la propria libreria senza spendere nulla. Fino a  mercoledì 9 ottobre 2025, potrai infatti aggiungere permanentemente al tuo account  Firestone Online Idle RPG, un gioco di ruolo gestionale, e  Nightingale, un’avventura survival in un mondo fantasy. Si tratta di due titoli che rappresentano generi e stili di gioco molto diversi, garantendo così che ci sia qualcosa di interessante per ogni tipo di giocatore. Ecco una guida completa per orientarti tra queste due offerte. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

