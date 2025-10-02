Niente stand da Israele Ci saranno russi e ucraini Boom espositori locali ma in cento restano fuori

Un mappamondo spalmato in tre chilometri. Ma con un ’vuoto’ che riflette la mappa del conflitto nello scacchiere mediorientale: tra i banchi del Mercatissimo non ci sarà quello di Israele. In questa fase complessa, gli israeliani hanno deciso di non partecipare ad eventi internazionali, spiegano dal quartier generale di Confcommercio. Un vuoto che pesa nell’identikit cosmopolita del Mercatissimo ma che conferma, ad altre latitudini, la presenza degli espositori russi e ucraini. Segnale incoraggiante in un evento che lega Paesi, tradizioni, storie. E vanta un primaro: "Arezzo è il primo Mercato nella hit parade degli espositori, per un progetto che dura da venticinque anni", scandisce con orgoglio Mimmo Errico, presidente nazionale di Fiva Confcommercio che già si prenota "per una memorabile Fiorentina coi funghi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

