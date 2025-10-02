Niente accordo fra partiti sul debito Mezza America chiude i battenti

2 ott 2025

Attività federali non essenziali sospese dopo la mancata quadra sulla legge di spesa. Sullo stallo pesa il muro dei dem per i sussidi alla sanità. L’ultimo shutdown costò 11 miliardi. JD Vance: se continua dovremo licenziare. 🔗 Leggi su Laverita.info

