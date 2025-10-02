Nicole Wallace protagonista di Postcards from Italy di Prime Video

Amazon MGM Studios ha annunciato oggi di aver firmato un contratto di esclusiva con l’acclamata attrice Nicole Wallace, star dei più grandi successi internazionali di Prime Video È Colpa Mia? e È Colpa Tua?. L’accordo segna l’inizio di una collaborazione creativa pensata per sviluppare e valorizzare il talento di Wallace. Nell’ambito dell’accordo, l’attrice collaborerà con Amazon MGM Studios per trovare progetti in cui potrà recitare all’interno della lineup globale di film e serie del servizio streaming Prime Video. Il primo progetto di Wallace sotto questo accordo sarà il ruolo da protagonista nella serie Original italiana in lingua inglese annunciata la scorsa estate, Postcards from Italy. 🔗 Leggi su Cinefilos.it