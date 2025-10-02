Nicole Wallace protagonista della serie Prime Video Postcard from Italy
nicole wallace protagonista di “postcards from italy” su prime video. In un contesto di crescente internazionalizzazione, Nicole Wallace si conferma come una delle attrici più versatili e richieste nel panorama televisivo globale. La sua ultima collaborazione con Prime Video la vede protagonista della nuova serie in lingua inglese “Postcards from Italy”, attualmente in fase di riprese in Sicilia. Questa produzione rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera dell’attrice, consolidando il suo ruolo tra le interpreti di punta a livello internazionale. informazioni sulla serie e produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Gabriel Guevara e Nicole Wallace arriveranno con il film E' colpa nostra? dal 16 Ottobre su Prime Video, per l'ultimo capitolo di questa trilogia sentimentale, tratta dai romanzi di Mercedes Ron.
Nicole Wallace firma con Amazon per "Postcards" - Nicole Wallace firma con Amazon MGM Studios e sarà protagonista della nuova serie "Postcards From Italy" in arrivo su Prime Video. Riporta msn.com