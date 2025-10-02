Nicole Wallace esclusiva con Amazon MGM Studios

annuncio di collaborazione tra Nicole Wallace e amazon mgm studios. Nel panorama delle produzioni internazionali, si segnala un nuovo accordo tra Nicole Wallace e Amazon MGM Studios. L’attrice, nota per aver interpretato ruoli di grande successo su Prime Video, firma un contratto di esclusiva che prevede la sua partecipazione a progetti globali. La prima iniziativa riguarda il ruolo principale nella nuova serie originale intitolata Postcards from Italy. sviluppo della serie internazionale Postcards from Italy. descrizione e produzione della serie. Postcards from Italy, creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, è diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu ( Quiz Lady, FosseVerdon, Only Murders in the Building, The Morning Show ). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

