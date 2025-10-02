Nicolas Cage è il padre di Gesù in versione horror nel trailer di The Carpenter’s Son
L'ultima fatica di Nicolas Cage lo vede interpretare una storia biblica dai contorni horror, mentre Giuseppe si chiede se sia veramente il padre di Gesù Un nuovo horror a tema religioso sta facendo discutere: si tratta di The Carpenter's Son, diretto da Lotfy Nathan, che porta sul grande schermo un'interpretazione cupa e soprannaturale dell'infanzia di Gesù. Il film si ispira a testi apocrifi come il Vangelo dell'Infanzia di Tommaso, dove il giovane "figlio del falegname" non è ancora la figura iconica della fede cristiana, ma un ragazzo in conflitto con il mondo e con le tentazioni. Nel cast spicca Nicolas Cage che interpreta il protagonista, Giuseppe, il padre terreno di Gesù, mentre la cantante e performer FKA Twigs veste i panni di Maria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: nicolas - cage
True detective 5 con nicolas cage: novità e anticipazioni
Nicolas cage potrebbe sostituire matthew mcconaughey in true detective
Nicolas Cage rivela perché la storia con Sarah Jessica Parker è finita: “Dopo quella sera non l’ho più sentita”
Volte Face (John Travolta, Nicolas Cage) - DVD | eBay - X Vai su X
Una rapina, ostaggi e tensione alle stelle: nessuno è al sicuro! Un thriller diretto da Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman. "Trespass", stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook
Nicolas Cage padre impazzito nell’horror Mum and Dad - Nicolas Cage è il classico attore che viene comunemente associato a ruoli da “bravo ragazzo”: con i suoi occhioni chiari e l’aria da bonaccione che lo contraddistingue, infatti, riesce davvero ... Riporta hotcorn.com
Nicolas Cage è di nuovo padre, è nata August Francesca la figlia di Riko Shibata - È nata August Francesca, la bambina che ha reso padre per la terza volta l’attore di Hollywood 58enne. Lo riporta fanpage.it