Nicolas Cage è il padre di Gesù in versione horror nel trailer di The Carpenter’s Son

L'ultima fatica di Nicolas Cage lo vede interpretare una storia biblica dai contorni horror, mentre Giuseppe si chiede se sia veramente il padre di Gesù Un nuovo horror a tema religioso sta facendo discutere: si tratta di The Carpenter's Son, diretto da Lotfy Nathan, che porta sul grande schermo un'interpretazione cupa e soprannaturale dell'infanzia di Gesù. Il film si ispira a testi apocrifi come il Vangelo dell'Infanzia di Tommaso, dove il giovane "figlio del falegname" non è ancora la figura iconica della fede cristiana, ma un ragazzo in conflitto con il mondo e con le tentazioni. Nel cast spicca Nicolas Cage che interpreta il protagonista, Giuseppe, il padre terreno di Gesù, mentre la cantante e performer FKA Twigs veste i panni di Maria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

