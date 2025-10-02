Nicola Chiara e Alice Franceschi | giovani talenti in azione

Bollicinevip.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola, Chiara e Alice Franceschi mostrano energia, creatività e voglia di mettersi in gioco tra recitazione, moda e sport, supportati dalla loro mamma Michela. A Capannori, in Toscana, vivono i fratelli Franceschi: Nicola, 10 anni, e le gemelle Chiara e Alice, 12. Tre giovanissimi con tanta energia e creatività, che hanno già vissuto la loro prima esperienza sul set come comparse in un film accanto a Dustin Hoffman. Ognuno di loro coltiva sogni diversi, ma con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione. A raccontare il loro percorso è la mamma Michela, che lavora in una cartoleria del paese e li accompagna passo dopo passo in questa avventura. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

nicola chiara e alice franceschi giovani talenti in azione

© Bollicinevip.com - Nicola, Chiara e Alice Franceschi: giovani talenti in azione

In questa notizia si parla di: nicola - chiara

Tornano gli Incontri di Valore, Paolo Borzacchiello e Chiara Francini i prossimi ospiti di Nicola Ruocco

Ventola: "Chiara è meglio di una personal trainer". Giuffrida: "Ci penso io a Nicola" - Lei è diventata negli ultimi anni, uno dei volti femminili più apprezzati nel panorama italiano. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Nicola Chiara Alice Franceschi