Nicola Chiara e Alice Franceschi | giovani talenti in azione
Nicola, Chiara e Alice Franceschi mostrano energia, creatività e voglia di mettersi in gioco tra recitazione, moda e sport, supportati dalla loro mamma Michela. A Capannori, in Toscana, vivono i fratelli Franceschi: Nicola, 10 anni, e le gemelle Chiara e Alice, 12. Tre giovanissimi con tanta energia e creatività, che hanno già vissuto la loro prima esperienza sul set come comparse in un film accanto a Dustin Hoffman. Ognuno di loro coltiva sogni diversi, ma con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione. A raccontare il loro percorso è la mamma Michela, che lavora in una cartoleria del paese e li accompagna passo dopo passo in questa avventura. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
