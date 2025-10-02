Nico Paz ha partecipato al 100% degli obiettivi della sua squadra

2025-09-30 10:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Nico Paz (Santa Cruz de Tenerife, 2004) Aggiungi e segui. L’ispanica-argentina ha chiuso la sua prima stagione nel COME con Sei gol E nove assist In 35 giochi. Questo corso, tuttavia, sta per superare: si accumula Tre obiettivi E Tre passaggi Obiettivo solo cinque giorni Serie A. quelli di Cesc fàbregas Hanno sviluppato una dipendenza quasi “malata” da Albiceleste International. Lui Il Real Madrid Canterano ha partecipato al 100% degli obiettivi (6) Hanno segnato in campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com