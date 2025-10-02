Niccolò Fabi pubblica il video del brano Nessuna battaglia al via il tour nei teatri

Fuori il video del brano Nessuna Battaglia, canzone dell’ultimo disco di inediti di Niccolò Fabi Libertà negli occhi che porterà in tour nei teatri. Esce oggi, in occasione del mese della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno e in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, il video del brano Nessuna Battaglia, canzone dell’ultimo disco di inediti di Niccolò Fabi Libertà negli occhi. Niccolò Fabi racconta che «“Nessuna battaglia” è una canzone sull’accettazione di quello che siamo, anche quando “quello che siamo” ci spaventa e ci fa star male. Quando il corpo ci offre dei segnali che non vorremmo ricevere e che invece dovremmo imparare ad ascoltare e comprendere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

