nexi francesco renato mele si dimette dal cda

Nexi, uno dei principali operatori europei nel campo dei pagamenti digitali, ha annunciato le dimissioni di Francesco Renato Mele dal Consiglio di Amministrazione, dove ricopriva la carica di Amministratore Non Esecutivo e Indipendente. La scelta di Mele è motivata da sopraggiunti impegni professionali che rendono incompatibile la prosecuzione del mandato. La società ha chiarito che Mele «non detiene azioni di Nexi», evidenziando quindi l’assenza di conseguenze dirette sul piano azionario o societario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

