Newcastle | Tonali calcia al volo segna esulta … ma il gol non è suo! Ecco perché
Roboante vittoria del Newcastle di Eddie Howe in Champions League in casa dell'Union Saint-Gilloise. Sandro Tonali protagonista del primo gol. Ieri sera Union Saint-Gilloise-Newcastle, partita della seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, è terminata 0-4 per le 'Magpies' di Eddie Howe. Ha aperto le marcature Nick Woltemade, le ha fissate Anthony Gordon con due calci di rigore, le ha chiuse nel finale Harvey Barnes. Il primo gol del Newcastle, però, Woltemade lo ha 'scippato' a Sandro Tonali, che era stato autore del tiro al volo il quale, deviato dall'attaccante tedesco, è finito alle spalle del portiere avversario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
