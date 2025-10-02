New York incidente tra due aerei sulla pista di LaGuardia | una persona in ospedale
Due aerei si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto di New York LaGuardia. L’incidente ha coinvolto due jet della compagnia Endeavor Air, società che effettua voli regionali per conto di Delta. Secondo una dichiarazione della Port Authority di New York e New Jersey, la collisione è avvenuta intorno alle 21.58 ora locale, mentre un aereo si stava dirigendo verso il gate e l’altro in direzione della pista per decollare. Una persona è stata trasportata in ospedale per “ ferite non mortali “, ha aggiunto l’Autorità. Delta ha segnalato il ferimento di un assistente di volo. Delta ha affermato che l’ala dell’aereo in fase di rullaggio è entrata “in contatto con la fusoliera dell’aereo in arrivo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
