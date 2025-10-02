New York crolla parte di un edificio di 20 piani

Una porzione di un edificio di 20 piani nel quartiere Bronx, a New York, è collassata. Secondo i vigili del fuoco, il crollo potrebbe essere stato causato da un’esplosione avvenuta nelle conduttore del gas, che avrebbe distrutto un canale verticale usato per smaltire l’immondizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Enorme esplosione a New York, crolla parte del palazzo di 20 piani, paura nel Bronx: “Evitato un disastro”

new york crolla parteNew York, forte esplosione nel Bronx: crolla una parte di un palazzo per una fuga di gas - Video - Secondo le prime informazioni, l'esplosione ha interessato il vano inceneritore dell'edificio, causando il distacco di una porzione della facciata. Scrive tg.la7.it

new york crolla parteEnorme esplosione a New York, crolla parte del palazzo di 20 piani, paura nel Bronx: “Evitato un disastro” - L'esplosione ha fatto crollare una parte di un palazzo residenziale di 20 piani scagliando macerie nel raggio di diverse centinaia di metri ... Segnala fanpage.it

