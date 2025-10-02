New York collisione tra aerei sulla pista uno perde un'ala | paura per 93 passeggeri
Ieri sera all'aeroporto LaGuardia di New York due jet regionali Bombardier della Endeavor Air si sono scontrati durante il rullaggio. L'impatto ha provocato un ferito ricoverato per precauzione e danni significativi a uno dei velivoli, rimasto senza un'ala. 🔗 Leggi su Fanpage.it
