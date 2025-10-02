Neve d’autunno le immagini dei primi fiocchi in Abruzzo e in Umbria | temperature giù di dieci gradi

Repubblica.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Alto Adige, la Val Pusteria ha vissuto la notte più fredda di questo autunno: a Sesto, paese di Jannik Sinner, il termometro è precipitato a -5°C, sei-otto gradi sotto la media stagionale. Imbiancati i Monti Sibillini e Campo Imperatore. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Neve d’autunno, le immagini dei primi fiocchi in Abruzzo e in Umbria: temperature giù di dieci gradi

