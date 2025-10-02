Neve d’autunno le immagini dei primi fiocchi in Abruzzo e in Umbria | temperature giù di dieci gradi

In Alto Adige, la Val Pusteria ha vissuto la notte più fredda di questo autunno: a Sesto, paese di Jannik Sinner, il termometro è precipitato a -5°C, sei-otto gradi sotto la media stagionale. Imbiancati i Monti Sibillini e Campo Imperatore. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Neve d’autunno, le immagini dei primi fiocchi in Abruzzo e in Umbria: temperature giù di dieci gradi

Lo spettacolo delle Tre Cime di Lavaredo qualche giorno fa con la prima neve fresca in una splendida giornata di sole autunnale.. #montagna #alpi #dolomiti #neve #trecimedilavaredo #autunno

Con l'autunno arriva la prima neve in Alto Adige. Fiocchi fino a 1.700 metri, imbiancata l'Alpe di Siusi

Il primo weekend sulla neve, i passi alpini si tingono di bianco: le foto sui social - L’arrivo della neve in Lombardia ha acceso l’entusiasmo di appassionati di montagna e viaggiatori che, nel primo weekend imbiancato, hanno invaso i ... Lo riporta fanpage.it

Prima neve in Lombardia: le immagini delle cime bianche dello Stelvio - Vette imbiancate sullo Stelvio, a Livigno e su alcune montagne bresciane ... Riporta msn.com