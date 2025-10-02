Netflix pubblica il trailer del nuovo film di del Toro con Jacob Elordi | un Frankenstein diverso umano e vulnerabile

«S i può fare!»: Frankenstein non è più un mostro, ma un uomo come tanti altri: fragile e solo. Gene Wilder sarebbe stato sicuramente d’accordo. Netflix ha finalmente diffuso il nuovo trailer di Frankenstein, l’attesissima versione firmata da Guillermo del Toro con Jacob Elordi nei panni della creatura di Mary Shelley. Un “mostro” diverso, che non punta a spaventare la gente ma farla empatizzare. «Per me Frankenstein è una storia emotiva e personale. Parla di essere padre, figlio, di relazioni umane. non sto facendo un film dell’orrore », ha spiegato il regista a Variety. Il film – già presentato al Festival di Venezia – sarà disponibile al cinema dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

