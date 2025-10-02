È molto raro, e nel contesto italiano senza precedenti, che un giocatore dello status di Amedeo Della Valle, 32 anni, scelga di avventurarsi nel basket 3x3. Parliamo di un ex MVP del campionato, del miglior italiano dell’ultima stagione, del capitano e leader della Brescia finalista Scudetto, reduce da un’annata da quasi 16 punti a partita e il 40% da tre. Dopo l’ennesima bocciatura dell’ex CT Gianmarco Pozzecco “ADV” ha imboccato una strada inesplorata. Ha fatto una scelta coraggiosa, frutto di una sana curiosità, «un’apertura al cambiamento» che torna spesso nelle sue parole, e una voglia di rimettersi in gioco non scontata, anzi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Nessuna rivincita, intervista ad Amedeo Della Valle