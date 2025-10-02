Nepalese minaccia ristoratrice per farsi consegnare alcolici Arrestato
Un immigrato nepalese è stato arrestato dai carabinieri a Firenze per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. L'uomo, armato di un coltello da cucina, ha aggredito la titolare di un ristorante in via Giuliani nel tentativo di farsi consegnare denaro e alcolici. Già in precedenza si era presentato nello stesso locale con richieste simili, danneggiando gli arredi e minacciando i dipendenti al rifiuto di fornire bottiglie di vino e whisky. In quell'occasione era stato denunciato a piede libero. Poche ore dopo è tornato e ha tentato di rubare alcolici dal bancone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
