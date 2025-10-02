Nell’Ue già picconano il muro anti-droni I danesi e i tedeschi | Vanno abbattuti

Laverita.info | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Copenaghen, dubbi sul progetto da Francia e Germania. F-16 polacchi di nuovo in volo. Giorgia Meloni: «Non scordare il fianco Sud». 🔗 Leggi su Laverita.info

nell8217ue gi224 picconano il muro anti droni i danesi e i tedeschi vanno abbattuti

© Laverita.info - Nell’Ue già picconano il muro anti-droni. I danesi e i tedeschi: «Vanno abbattuti»

In questa notizia si parla di: nell - picconano

Cerca Video su questo argomento: Nell8217ue Gi224 Picconano Muro