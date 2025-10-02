Nello stomaco 120 ovuli con oltre un chilo di eroina donna arrestata all’aeroporto di Orio
Orio al Serio. Nell’ambito dei controlli incentrati sui voli a rischio e volti alla repressione del traffico internazionale di droga, all’aeroporto di Orio al Serio i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) e i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato in flagranza di reato una passeggera che trasportava nello stomaco ben 120 ovuli di eroina. La 46enne di origine nigeriana – residente in Italia dal 2013 e proprietaria di un’attività ambulante di abiti – era in arrivo da Bruxelles dopo un brevissimo soggiorno ed era diretta ad Alghero, dove avrebbe terminato la sua tratta. Le circostanze anomale riscontrate, come le contraddittorie giustificazioni del viaggio, l’assenza di un bagaglio da stiva e l’evidente nervosismo della viaggiatrice, hanno indotto i funzionari della dogana e le Fiamme Gialle ad approfondire i controlli sulla passeggera, che ha ammesso di trasportare la sostanza stupefacente attraverso la tecnica dei body packer. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: stomaco - ovuli
Ovuli di cocaina nello stomaco: operato d’urgenza corriere della droga colombiano. L’intervento presso l’ospedale Goretti di Latina
E’ una buona stagione quella della fine estate e autunno 2025 per i #funghi in #liguria : il clima ha fatto sì che in queste giornate nascessero #porcini e ovuli in abbondanza. Ma il rischio resta dietro l’angolo e sono già iniziate le segnalazioni di diversi casi di i - facebook.com Vai su Facebook
Ingerisce 120 ovuli, oltre un chilo di eroina nello stomaco: donna arrestata in aeroporto - Una donna di 46 anni, di origine nigeriana e residente in Italia dal 2013, è stata arrestata dopo essere stata sorpresa con 120 ovuli di eroina ... Scrive ecodibergamo.it