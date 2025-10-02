Nello stomaco 120 ovuli con oltre un chilo di eroina donna arrestata all’aeroporto di Orio

Orio al Serio. Nell’ambito dei controlli incentrati sui voli a rischio e volti alla repressione del traffico internazionale di droga, all’aeroporto di Orio al Serio i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) e i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato in flagranza di reato una passeggera che trasportava nello stomaco ben 120 ovuli di eroina. La 46enne di origine nigeriana – residente in Italia dal 2013 e proprietaria di un’attività ambulante di abiti – era in arrivo da Bruxelles dopo un brevissimo soggiorno ed era diretta ad Alghero, dove avrebbe terminato la sua tratta. Le circostanze anomale riscontrate, come le contraddittorie giustificazioni del viaggio, l’assenza di un bagaglio da stiva e l’evidente nervosismo della viaggiatrice, hanno indotto i funzionari della dogana e le Fiamme Gialle ad approfondire i controlli sulla passeggera, che ha ammesso di trasportare la sostanza stupefacente attraverso la tecnica dei body packer. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

