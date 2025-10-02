Nelle acque di Gaza
Le fregate e la Flotilla: deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza
La Handala bloccata in acque internazionali: era partita da Gallipoli per raggiungere Gaza
Nave partita da Gallipoli bloccata in acque internazionali dalle forze armate israeliane Doveva raggiungere Gaza
La Flotilla, il gruppo di navi dirette a Gaza per portare aiuti e aprire un corridoio umanitario, è nelle acque controllate dal blocco israeliano. “L'abbordaggio è iniziato”. Lo fanno sapere gli attivisti, secondo cui l'intercettazione “è iniziata dalla barca Alma che risul - facebook.com Vai su Facebook
Abbordaggi della Marina Militare Israeliana? in corso: operazioni in piene acque internazionali. La nave Alma della Flotilla non rilascia più il segnale GPS dalle ore 18:06 CEST (16:06 UTC): a 90 miglia nautiche dalla costa di Gaza. ? Abbordaggi arbitr - X Vai su X
Il blocco navale imposto da Israele, acque di Gaza off limits dal 2009 - Il blocco navale è stato imposto ufficialmente durante l'operazione Piombo Fuso con l'obiettivo di limitare la capacità di Hamas di introdurre armi e materiale bellico nella Striscia. Lo riporta tg24.sky.it
