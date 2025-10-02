Disordini, violenza, incendi, scontri, toni esasperati e atti vandalici: la certezza che emerge dalle le manifestazioni delle ultime ore organizzate da sedicenti pro Pal è che queste mobilitazioni non hanno nulla a che vedere con il sostegno alla causa palestinese. Perché non c’è cittadino, un solo cittadino, che dopo aver ascoltato il grido «blocchiamo tutto» e aver visto le immagini che arrivano da diverse piazze e università italiane, abbia preso posizione o provato empatia per il popolo di Gaza. Anzi, paradossalmente iniziative come quelle che stiamo vedendo e che i sindacati e la sinistra stanno cavalcando, annunciando scioperi e proteste, oltre a creare una spaccatura nell’opinione pubblica e propinare nuovi possibili loro beniamini mandandoli in tv, esacerbano gli animi e allontanano le persone dal tema. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nella piazza Pro Pal il solito copione della sinistra: una propaganda che fa male alla “causa” e ai cittadini