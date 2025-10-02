Nella Digital Week tiene banco l’intelligenza artificiale | mercato boom niente paura

Digitale fa rima con AI. Il mercato digitale italiano supera nel 2024 la soglia degli 80 miliardi di euro ed è previsto in aumento anche per la chiusura del 2025. L’incremento continua nel 2026, con un mercato che arriva a valere oltre 86 miliardi. In Lombardia ha superato i 23 miliardi con un incremento del 4,3 per cento. La sola Intelligenza artificiale fattura quasi 300 milioni in Lombardia. Ma le cifre del fatturato non dicono tutto. I data center, cuore del mondo digitale, sono una cinquantina nella regione ma la gran parte (86 per cento) sono concentrati a Milano. Mentre da qui al 2035 l’Ai porterà a livello nazionale una crescita del Pil fino a 38 miliardi, però 6 milioni di lavoratori sono “a rischio”, mentre 9 milioni potrebbero vedere l’Ai integrarsi con le loro mansioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

