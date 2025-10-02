Nella casa delle nuvole rovesciate di Walter Spennato
Walter Spennato è un sociologo e un educatore di “Artemide” e si occupa di disagio psichico, inclusione sociale e realizza progetti di Terapia Emotiva. Da sempre impegnato in campagne di sensibilizzazione contro lo stigma legato alla salute mentale, con il suo impegno in “Artemide”, dal 2017. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: casa - nuvole
"Nella casa delle nuvole rovesciate" di Walter Spennato: prima presentazione all’orto di comunità di Racale
FESTA DI SAN MICHELE – STREET FOOD AL TUO LOCALE 27–29 settembre Via dei Lauri 85, Aprilia Vieni a gustare: • Nuvole di Casa Infante • Graffe fatte in casa • Pizza a portafoglio Tutto preparato live, con ingredienti genuini e tanta passione - facebook.com Vai su Facebook
Nella casa delle nuvole rovesciate di Walter Spennato - Sociologo ed educatore, Spennato si occupa di “Artemide”, una comunità residenziale per pazienti psichiatrici a Racale e in questo libro ci racconta questa esperienza ... Segnala lecceprima.it
La chicca del giorno, “La casa di Walter White in Breaking Bad è in vendita per 4 milioni di euro” - La celebre villetta utilizzata come abitazione della famiglia White in Breaking Bad è ufficialmente in vendita per la cifra di 4 milioni di dollari. blitzquotidiano.it scrive