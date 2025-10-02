Nel weekend arriva il Cimosa Festival l' evento dedicato alle arti tessili

Forlitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex Cinema Astoria si trasforma ancora una volta in un grande telaio di idee, creatività e relazioni. Questo fine settimana lo spazio ospita la prima edizione del Cimosa Festival, un evento dedicato alle arti tessili e al loro potere di unire persone, generazioni e territori. Due i fili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Rimini: all’Astoria arriva “Cimosa Festival”, fili che intrecciano comunità, arte e futuro - L’ex Cinema Astoria si trasforma ancora una volta in un grande telaio di idee, creatività e relazioni. Lo riporta chiamamicitta.it

