Nel napoletano si festeggia una vincita da 1 milione di euro

Napolitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo milionario arriva in provincia di Napoli grazie al Gratta e Vinci. A Castellammare di Stabia, infatti, è stato centrato il premio massimo del tagliando “Edizione Speciale VIP”.Un fortunato giocatore - segnala l’agenzia Agimeg - si è infatti portato a casa la bellezza di 1.000.000 di euro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

