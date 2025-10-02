Nel GP Singapore i piloti indosseranno una maglia con 48 metri di tubi | chi rifiuta avrà una zavorra

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIA per il GP Singapore ha deciso di far esordire il giubbotto refrigerante che allevierà i piloti. Non tutti, però, lo utilizzeranno perché viene ritenuto scomodo. 48 metri di tubi avvolgono schiena e petto dei piloti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: singapore - piloti

Formula1, troppo caldo a Singapore: piloti con giubbotto refrigerante

Formula 1, a Singapore arriva il "kit di raffreddamento" per i piloti: di cosa si tratta

gp singapore piloti indosserannoNel GP Singapore i piloti indosseranno una maglia con 48 metri di tubi: chi rifiuta avrà una zavorra - La FIA per il GP Singapore ha deciso di far esordire il giubbotto refrigerante che allevierà i piloti. Riporta fanpage.it

gp singapore piloti indosserannoGP Singapore 2025 – Mercedes, Russell: “Nessuna novità sul rinnovo” - Oltre all'incognita delle temperature, che per tutto il Mondiale 2025 ha reso poco costante l’andamento ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gp Singapore Piloti Indosseranno