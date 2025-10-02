Nel centro di Napoli si spara contro le auto in sosta | è successo di nuovo

Napolitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colpo di pistola ha mandato in frantumi il lunotto di un’auto in sosta a Vico Rotto Carbonara, nel centro di Napoli, all’1.40 della scorsa notte. Il proprietario, svegliato dal rumore, ha allertato le forze dell’ordine: la polizia ha confermato la presenza di un foro d’arma da fuoco e ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: centro - napoli

centro napoli spara controNapoli sotto tiro: spari contro un’auto al centro storico - Un cittadino onesto si trova a denunciare l'accaduto in uno sfogo amaro: "Mi hanno rotto il vetro dell'auto con un colpo di pistola... Segnala napolivillage.com

Napoli-Sporting Lisbona, scontri in città: due arresti e un ferito - Negli scontri è rimasto ferito un tifoso dello Sporting Lisbona, arrivato al Cto in codice giallo. Riporta calciomercato.com

