Nel centro di Napoli si spara contro le auto in sosta | è successo di nuovo
Un colpo di pistola ha mandato in frantumi il lunotto di un’auto in sosta a Vico Rotto Carbonara, nel centro di Napoli, all’1.40 della scorsa notte. Il proprietario, svegliato dal rumore, ha allertato le forze dell’ordine: la polizia ha confermato la presenza di un foro d’arma da fuoco e ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
