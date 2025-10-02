U n casolare ristrutturato, una connessione stabile, una finestra che guarda il bosco. Da dopo la pandemia, il lavoro ha preso anche altre strade, rispetto alle sole mura grigie degli uffici e al suono dei badge da timbrare, aprendosi a un nuovo modo di essere presente, più fluido e meno vincolato a spazi rigidi. Nonostante molte aziende abbiano cercato di riportare tutto come prima, il risultato è stato più un fallimento che altro, non essendo il lavoro agile un esperimento temporaneo, ma una trasformazione che ha cambiato per sempre il nostro rapporto con il luogo in cui lavoriamo. Bankitalia: lo smart working crea lavoro per le donne e al Sud X Bonus Smart Working 2025, come richiederlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel 2025, il lavoro agile incontra la geografia. Un incentivo economico premia chi sceglie di vivere e lavorare nei comuni montani. Ma dietro il bonus, si muove una trasformazione più ampia