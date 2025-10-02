Nei sondaggi bene il Centrodestra segnali dal campo largo
AGI - Con l'edizione di oggi, la Supermedia torna a mostrare le variazioni su base quindicinale. Naturalmente è ancora presto per osservare un ipotetico 'effetto Marchè sui sondaggi, svolti in gran parte prima del voto amministrativo, ma i numeri mostrano comunque una lieve tendenza favorevole al centrodestra (48,5%), mentre tra le forze di opposizione flettono in modo particolare Avs e Azione (con un -0,4% per entrambe). Peraltro, un ipotetico 'campo largo', comprendente anche Italia Viva, raggiungerebbe il 45,8%, a meno di 3 punti dal centrodestra. Questa la Supermedia liste:. FDI 30,0 (+0,2). 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: sondaggi - bene
Sondaggi politici, crescono tutti i partiti di testa: bene Fratelli d’Italia, Pd, 5 Stelle e Lega
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia supera il 29%: bene anche Avs, cala il M5s
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in testa, bene anche Lega e M5s: quanti voti prendono i partiti
Un recente sondaggio della Backflips Media Association ha rivelato che ben il 60% degli intervistati vede Norris come il nuovo Michael Schumacher, lodando il suo talento, la personalità e la capacità di affrontare la pressione a soli 25 anni. Va bene essere tif - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggio Winpoll boom Lega sopra il 10%, il M5S è vicino Bene anche Forza Italia. sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-winpoll-24-settembre/… - X Vai su X
Nei sondaggi bene il Centrodestra, segnali dal campo largo - Naturalmente è ancora presto per osservare un ipotetico 'effetto Marchè sui sondaggi, svolti in gran pa ... Secondo msn.com
Sondaggi, il centrodestra è dominante. Ma dal campo largo arrivano segnali, e sulla Flotilla… - La fotografia della Supermedia AGI/Youtrend, a quindici giorni dalle Regionali 2025, mostra un quadro politico in movimento ma ancora saldo attorno agli ... Si legge su thesocialpost.it