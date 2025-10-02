Necessario un altro mese di lavori posticipata al 27 ottobre la riapertura dell' ufficio postale
L’ufficio postale di San Mauro Pascoli, in via Sandro Botticelli 33, resterà chiuso per lavori fino a lunedì 27 ottobre. I lavori sono eseguiti da Poste Italiane nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Ponte mobile: i lavori ripartono a novembre - Cattolica, tra un mese sarà attivo il cantiere per riqualificare la struttura dopo lo stop estivo. Riporta msn.com
Lavori straordinari: quale maggioranza è necessaria per approvarli - La legge stabilisce diverse maggioranze a seconda del tipo di intervento e dell’importanza dei lavori. Scrive ilgiornale.it