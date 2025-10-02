‘Neapolis 2500 Tour’ gli Ars Nova Napoli fanno tappa in India
Tempo di lettura: 3 minuti Gli Ars Nova Napoli, una delle band più attive della scena nu-folk italiana, continuano a portare la loro energia travolgente e il loro messaggio di unione con la tournée internazionale ‘Neapolis 2500 Tour’. Partita a inizio settembre ora il tour arriva in India paese dalla lunga tradizione musicale dove i nostri hanno già suonato per tornare oggi con un trittico di appuntamento come al prestigioso Festival Rajasthan Riff, alla Royal Opera House e al Piano Man Jazz Club. Il progetto gode del supporto e finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
