Processo d’Appello bis per Gaetano Bandiera, 77 anni, uno degli storici boss della ‘ndrangheta in Lombardia. Lo ha stabilito la Cassazione annullando la sentenza di condanna a 10 anni e 10 mesi di reclusione della Corte d’Appello di Milano dell’ottobre 2024. Bandiera, che era già stato condannato nel maxi processo “Infinito“, a seguito della maxi operazione del 2010 era finito anche nell’inchiesta battezzata ‘Vico Raudo’ insieme a oltre 40 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, minacce, violenza privata, incendio, detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa nonché per il reato di intestazione fittizia di beni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Ndrangheta in Lombardia. Nuovo processo per il boss che comandava nel Rhodense