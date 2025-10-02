’Ndrangheta in Lombardia Nuovo processo per il boss che comandava nel Rhodense

Processo d’Appello bis per Gaetano Bandiera, 77 anni, uno degli storici boss della ‘ndrangheta in Lombardia. Lo ha stabilito la Cassazione annullando la sentenza di condanna a 10 anni e 10 mesi di reclusione della Corte d’Appello di Milano dell’ottobre 2024. Bandiera, che era già stato condannato nel maxi processo “Infinito“, a seguito della maxi operazione del 2010 era finito anche nell’inchiesta battezzata ‘Vico Raudo’ insieme a oltre 40 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, minacce, violenza privata, incendio, detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa nonché per il reato di intestazione fittizia di beni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

